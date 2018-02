Polícia prende dona de ‘Boca de Fumo’ em Corumbá/MS

Durante um policiamento ostensivo realizado pela equipe da Força Tática de Corumbá nos bairros do município conhecido como ‘cracolândia’, os militares avistaram uma movimentação grande em uma residência.

A guarnição então desembarcou e em uma incursão tática por um matagal próximo ao local constatou um possível comercio de entorpecentes. As circunstâncias colaboraram para o convencimento que que ali funcionava uma ‘boca de fumo’.

Com cautela para que não houvesse uma evasão dos suspeitos iniciaram a incursão. Na abordagem a um indivíduo que estava saindo do local foi encontrado com o mesmo 2 papelotes de cocaína. Ao ser questionado o mesmo dize que havia comprado no local e que era usuário de droga.

A guarnição então adentrou ao local onde localizaram uma mulher com uma criança e 9 papelotes de cocaína, cerca de R$ 146,00 em notas trocadas, três celulares o qual a autora de 35 anos não soube informar a procedência e informou apenas que na anoite anterior havia vendido quase toda a droga.

Diante dos fatos tanto o usuário como a proprietária da ‘Boca de Fumo’ foram encaminhados a Delegacia de Polícia para as providencias cabíveis.

Comentários