Polícia prende integrantes da facção criminosa de” Minotauro”

Sérgio de Arruda Quintiliano Neto (32), vulgo “Minotauro” foi preso, na segunda-feira (4), pela PF em Balneário Camboriú/SC. Após a prisão do traficante a polícia paraguaia deflagrou nesta manhã de quinta-feira (7) uma operação que culminou com a prisão dos integrantes do grupo do narcotraficante. Além das prisões de homens e mulheres foram apreendidos arma longas e diversas munições. Um dos presos seria o responsável pela execução da advogada Laura Casuso. A jurista era responsável pela defesa dos narcotraficantes Jarvis Gimenes Pavão e Fernando Marcelo Pinheiro.

