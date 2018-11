Dois traficantes e um jovem (15) foram presos por tráfico de drogas. O fato ocorreu durante a operação central no combate a venda de drogas, deflagrada na madrugada desta quarta-feira (28), em Campo Grande/MS. O garoto foi preso fracionando porções de maconha para a venda no banheiro do camelódromo. Outros dois irmãos foram detidos traficando no entorno da antiga rodoviária. Foram detidos ainda um jovem com mandado de busca e apreensão e uma mulher foragida da justiça.

Comentários