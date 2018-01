Polícia troca tiros com integrantes do PCC em Dourados/MS

Na madrugada de ontem (28) uma possível troca de tiros com o PCC na cidade de Dourados/MS resultou na morte de dois bandidos e um preso.

Na operação para auxiliar a polícia o Batalhão de Choque esteve no município e durante as investigações um possível grupo da facção PCC estaria cometendo roubos na região houve perseguição e troca de tiros com os suspeitos.

De acordo com informações do Dourados News os policiais tentaram abordar uma pick-up GM/Corsa de cor vermelha, placa de Maracaju/MS uma ordem de parada foi dada, mas ignorada e na fuga efetuaram disparos. Houve perseguição que terminou quando o motorista perdeu o controle do carro e bateu no portão de uma residência e numa árvore.

O confronto resultou na morte de dois bandidos, um residente em São Paulo e outro no Mato Grosso e o terceiro preso que seria de Dourados.

A Perícia Técnica esteve no local para realizar os levantamentos sobre o confronto e as circunstâncias que foram mortos. No veículo foram encontrados uma grande quantidade de armas e munições.

A identificação dos envolvidos foi divulgada pela Polícia e consta da participação de: Ricardo Douglas Souza Soares, vulgo “topete”, 33, natural de Dourados e Douglas Henrique Fernandes de Morae,26, natural de Rondonópolis- MT morreram na troca de tiros. Ulisses da Silva Martins, 20, vulgo Kolt, natural de São Luís do Maranhão- MA, foi preso.

O trio teria um envolvimento com a facção do PCC estaria articulando ações criminosas em Dourados/MS. Informações da Polícia que o grupos estaria de posse de uma pistola 9mm e um revólver calibre 32mm.

A Policia levantou que Ulisses possui em aberto dois mandados de prisão, sendo por tráfico de drogas e por assaltos no município.

Informações de acordo com o site Dourados News

