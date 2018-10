Policiais Civis promovem reencontro de familiares no programa Hora do Faro

No domingo (14), a brilhante atuação de um grupo de policiais civis de Mato Grosso do Sul, liderado pela investigadora Maria Campos, foi novamente destaque no programa Hora do Faro da Record. A senhora Márcia reencontrou a mãe após 21 anos separadas. O Sinpol-MS parabeniza a equipe e estima que este projeto continue por muitos anos com o apoio da Instituição. “Esse é o lado social do trabalho policial que deve ser valorizado pela sociedade e receber o apoio da Polícia Civil. Já solicitamos à Sejusp e à Delegacia-Geral que crie um setor específico, com a destinação de recursos financeiros e materiais para que esse trabalho, que já se mostrou tão importante para centenas de pessoas, possa ser ampliado e mais famílias sejam novamente reunidas”, declarou o presidente do sindicato, Giancarlo Miranda.

