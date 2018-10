Policiais Civis são homenageados com medalha pela Câmara de Vereadores de Campo Grande

Na noite desta segunda-feira (8), a Câmara de Vereadores de Campo Grande realizou a outorga da Medalha Delegado de Polícia Civil “Aloysio Franco de Oliveira” aos policiais civis que se destacaram no desempenho das suas funções, que praticaram atos de bravura ou prestaram relevantes serviços à cidade de Campo Grande.

O presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda, assistiu à solenidade e destacou a importância da homenagem. “Os policiais civis são homens e mulheres que aceitaram o desafio de combater a criminalidade, a missão de servir e proteger à sociedade mesmo com o sacrifício da própria vida. Esta medalha nos faz lembrar que apesar de todas as dificuldades do cotidiano policial, continuamos lutando por uma sociedade melhor”, frisou Giancarlo.

Créditos Assessoria da Sinpol-MS

