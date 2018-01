Policiais da Rotai prende traficante com porções de drogas em Três Lagoas/MS

Policiais Militares da ROTAI em patrulhamento hoje (9) pela manhã pela Rua Otávio Luiz da Silva, local frequentado constantemente por usuários de drogas abordaram usuários que relataram que compravam entorpecentes de um homem que estaria nas proximidades.

De posse das características físicas os militares iniciaram as diligências na busca pelo suspeito, e após alguns minutos o autor foi avistado pela guarnição e ao perceber a presença policial esboçou nervosismo exacerbado.

Na abordagem do suspeito e próximo ao individuo foi localizado uma trouxinha de substancia análoga a maconha. Ao ser indagado negou ser autor do entorpecente, mas autorizou que buscas fossem realizadas em sua residência. Durante a vistoria foram apreendidos 3 tabletes de substância análoga a maconha, pesando 559,5 gramas onde o autor comprou por R$ 650,00 de acordo com o mesmo e ainda relatou que havia já vendido aproximadamente 400 gramas do entorpecente. Dize ainda que está vendendo a droga devido as circunstâncias financeiras.

O material foi apreendido juntamente com o suspeito e encaminhados a DEPAC de Três Lagoas/MS.

