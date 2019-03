Policiais militares que resgataram mãe e filho de enchente recebem homenagem na Câmara Municipal

Ao usar a Tribuna na sessão desta quinta-feira (28/2), o líder do prefeito na Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Chiquinho Telles (PSD), prestou homenagem à atitude nobre de cinco policiais militares do 1º Batalhão de Polícia Militar que, na tarde de terça-feira (26), realizaram o resgate de mãe e filho de dentro de um veículo que estava sendo arrastado pela força da água, e que por pouco não caiu dentro do Córrego Segredo.

Segundo o Parlamentar, o reconhecimento é mais que merecido, pois “os policiais com uma corda retiraram as vítimas do veículo, este que corria o risco de ficar submerso com a intensa chuva. Eles conseguiram levar mãe e filho para uma área segura. A notícia poderia ser triste, mas graças ao ato de bravura desses homens, vimos uma cena que nos trouxe ensinamentos”.

No decorrer da sessão, Chiquinho Telles fez questão de entregar pessoalmente as Moções de Congratulações ao Ten. Cel. Claudemir de Melo Domingos Braz, por coordenar uma excelente equipe de Policiais Militares da Força Tática e Ronda Escolar; 1º SGT Rodson Cleiver Viana da Cruz; CB Ednaldo Vital do Nascimento Junior; CB Samuel Barbosa de Lima; CB João Mendes de Almeida; e ao 2º SGT Ronei Marques do Carmo.

Momentos de desespero

Os policiais ao chegarem na rotatória das Avenidas Ernesto Geisel e Euler de Azevedo, depararam-se com o veículo no meio da enchente. “De imediato, usamos os equipamentos que tínhamos disponíveis no momento, conseguimos tirar a criança de dentro do carro, e posteriormente a mãe”, contou o 2º SGT Ronei Marques do Carmo.

Fora esse caso, o 2º SGT Ronei informou que, no mesmo dia, resgataram mais sete pessoas. Conforme ele, esse tipo de ação não é o trabalho da Polícia Militar, foi um episódio atípico.

”Geralmente quem tem essa atribuição são os bombeiros, eles sim são preparados para essa atividade, mas pela emergência da situação, pois a qualquer momento o carro poderia ser levado pela força da água e cair no córrego, não pensamos duas vezes para salvar àquelas vidas”.

Valorização

Com relação à homenagem recebida por ele e pelos demais colegas de trabalho, o 2º SGT Ronei considerou “extremamente importante não só para nossa carreira, mas também para nossa instituição, elevando o nome da Polícia Militar”.

Além do sentimento de dever cumprido, ressaltou o Ten. Cel. Claudemir de Melo Braz, a homenagem prestada pela Câmara Municipal representa o reconhecimento da sociedade no que diz respeito ao trabalho da Polícia Militar. “Nós devemos estar sempre prontos e capacitados para atender a população, principalmente em situações de perigo e urgência”.

Os policiais também foram homenageados, nesta semana, pela Assembleia Legislativa de MS.

