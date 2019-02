Policiais resgatam mulher e criança em meio a alagamentos na Capital

A chuva que atinge a cidade nesta terça-feira (26) já causa enormes transtornos na Capital. Uma mulher e uma criança que estavam num veículo Hynday HB20 precisaram ser resgatados por policiais no cruzamento da Avenida Ernesto Geisel e a Euler de Azevedo. Os militares improvisam uma corda e chegaram as vítimas alagadas conseguindo assim efetuar o salvamento. Uma carreta também ficou ilhada e uma mulher ficou pendurada no caminhão por medo de descer em meio a correnteza forte que se fazia com a chuva.

