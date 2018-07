Policial cantor do RJ participa em Campo Grande de culto de ação de graças pelos 90 anos da PRF

Em comemoração aos 90 anos da PRF, acontece hoje 23/07 na 1ª Igreja Batista de Campo Grande um culto de ação de graças que contará com a presença Subtenente da PM do Rio de Janeiro Paulo Borges.

Paulo ficou nacionalmente conhecido por cantar louvores no seu batalhão em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, onde trabalha no icônico “Caveirão”. Por trás do colete e farda, Oldinei Paulo Borges possui um talento incrível para a música e já possui vários vídeos no Youtube onde canta louvores a Deus. De acordo com os colegas de batalhão a atitude traz uma alegria e paz muito grande para a unidade que convive com a violência todos os dias.

“Comecei a cantar na igreja aos 12 anos de idade, mas nunca profissionalmente, não tive recursos. É sempre muito espontâneo, quando a inspiração de Deus, eu canto”, disse o policial de 48 anos de vida e 23 de carreira militar. O PM também leva a palavra de Deus a pessoas que estão presas no batalhão, “Se eu posso tentar ajudar porque não ajudar? ”; finalizou.

O Culto, que acontece as 19h30, faz parte de uma série eventos que comemoram os 90 anos de uma das instituições federais mais respeitadas do país, no último dia 22/07, o Sindicato dos Policiais Rodoviários de Mato Grosso do Sul promoveu a 1º Desafio Velozes do Asfalto que teve a participação de corredores profissionais e amadores de todo o estado em várias categorias.

Sobre a PRF – A Polícia Rodoviária Federal foi fundada em 23 de julho de 1928 e hoje é uma das corporações mais respeitadas do Brasil, atuando de forma exemplar em 450 postos de fiscalização em todos os estados da federação com cerca de 10 mil membros entre policiais, servidores administrativos, terceirizados e estagiários. Em MS conta com 500 policiais para cobrir 1.517 km de fronteira seca com o Paraguai e a Bolívia, um dos corredores de drogas, armas e cigarros mais movimentados do País.

Evento: Culto de Ação de Graças – 90 anos de PRF

Local: 1ª Igreja Batista de Campo Grande

Endereço: R. Treze de Maio, 2647 – Centro, Campo Grande – MS

Informações: (67) 3041-4444

