Policial Civil percorre Caminho da Fé em 14 dias

Após muitos anos de trabalho e de vida agitada, em que se deve conciliar vida familiar e carreira profissional, a aposentadoria chega trazendo a oportunidade de realizar sonhos antigos, mas que eram adiados devido as necessidades do dia a dia. Depois de 20 anos atuando como escrivão de polícia judiciária em Mato Grosso do Sul e nove anos como diretor no Sinpol-MS, Amaury Pontes (53 anos), finalmente realizou o sonho de percorrer o Caminho da Fé, que passar por algumas cidades do estado de São Paulo e Minas Gerais.

A motivação de Amaury ao caminhar por trilhas entre canaviais, eucaliptos, caminhos estreitos, morros e serras, foi a de agradecer a Deus pela graça da vida e por ter cumprido a carreira policial. “Foram 424 km em 14 dias de Tambaú a Aparecida. Havia momentos de cansaço, em que meu joelho doía, mas a caminhada serviu para reflexão, meditação e renovação espiritual. Foi preciso perseverança e fé para chegar até o fim”, declarou Amaury. Ele carregava uma mochila de seis quilos com roupa, produtos de higiene pessoal, um pouco de água, algumas frutas e barras de cereais. As refeições eram feitas em pontos determinados em pontos credenciados do Caminho da Fé. “Os moradores da região nos davam água, porque não conseguíamos carregar na mochila água suficiente para nossa sede. Aprendi muitas lições nesta jornada como a solidariedade, o desapego dos bens materiais, pois precisamos de pouco para viver”, destacou.

O Sinpol-MS o parabeniza pelo ato de fé e superação, que venceu o desgaste físico e os obstáculos do caminho.

O Caminho da Fé

O Caminho da Fé (Brasil), inspirado no milenar Caminho de Santiago de Compostela (Espanha), foi criado para dar estrutura às pessoas que sempre fizeram peregrinação ao Santuário Nacional de Aparecida, oferecendo-lhes os necessários pontos de apoio e infraestrutura. A ideia da sua criação ocorreu após um dos organizadores percorrer por duas vezes o conhecido caminho espanhol. Imbuído do propósito de criar algo semelhante no Brasil, convidou alguns amigos aos quais expôs seus planos, tendo recebido pronta acolhida dos mesmos.

O Caminho da Fé foi inaugurado em 11.02.2003 na cidade de Águas da Prata/SP. Dando continuidade, seu traçado poderá sempre ser alterado, visando agregar outras cidades. A Rota é composta por cerca de 970 km, dos quais aproximadamente 500 km atravessam a Serra da Mantiqueira por estradas vicinais, trilhas, bosques e asfalto, proporcionando momentos de reflexão e fé, saúde física e psicológica e integração do homem com a natureza. Seguindo sempre as setas amarelas, o peregrino vai reforçando sua fé observando a natureza privilegiada, superando as dificuldades do Caminho que é a síntese da própria vida.

Aprende que o pouco que necessita cabe na mochila e vai despojando-se do supérfluo. Exercitando a capacidade de ser humilde, compreenderá a simplicidade das pousadas e das refeições. Em cada parada, estará contribuindo para o desenvolvimento econômico e social das pequenas cidades e propiciando a integração cultural de seus habitantes com a dos peregrinos oriundos de todas as regiões do Brasil e de diferentes partes do mundo.

Créditos Tamiris Barcellos / Assessora de Comunicação Sinpol-MS

