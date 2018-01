Policial esfaqueado durante confusão em Coxim passa por cirurgia na Santa Casa

Elton Brasilino Santana, 34 anos, policial militar que foi esfaqueado ontem (7) na cidade de Coxim/MS passou por cirurgia hoje (8) na Santa Casa e se encontra em observação na enfermaria. Informações são da assessoria de imprensa da Santa Casa.

Ainda de acordo com a assessoria do Hospital consta no BO dos Bombeiros que o policial teve uma evisceração após um briga em uma conveniência do município.

Brasilino foi esfaqueado na noite ontem (07) durante confusão numa conveniência no município de Coxim/MS. Várias versões foram dadas para o fato, mas a Polícia Civil está apurando os detalhes.

