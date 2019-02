Policial invade rádio e dá voz de prisão a entrevistado

COXIM-MS (Correspondente) – Confusão em uma emissora de rádio acabou com o entrevistado detido por um policial após postagens em redes sociais. Antes de ser imobilizado pelo militar com uma “gravata”, ele comenta que está sendo perseguido. “O policial civil que for direito, ele não vai apoiar safadeza de outro policial. Se eu fosse da polícia, eu ia denunciar todos os bandidos da polícia”. Minutos depois a entrevista é interrompida com a invasão do policial, que derruba o homem e dá voz de prisão por calúnia. O agente pede várias vezes que o programa saia do ar. Liberdade de imprensa eu apoio, mas ele vai preso”, esbraveja o policial. Três policiais já haviam registrado boletins de ocorrência contra o morador alegando calúnia, injúria e difamação. O entrevistado em questão foi preso em 2010 pelo assassinado de um pedreiro a tiros e suspeito no homicídio de um agiota.

