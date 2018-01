Policias da GECAM prendem casal por tráfico de drogas

Policiais Militares de Campo Grande/MS prenderam um homem de 25 anos e uma mulher de 30 anos por tráfico de drogas.

Os militares realizavam rondas ostensivas pelo bairro Moreninha II e receberam a informação de que num endereço próximo duas mulheres estariam traficando drogas. Em contado com uma das moradoras os policias tiveram a permissão de adentar o imóvel de imediato a mulher de 30 anos que em seu quarto havia um baú com tabletes de maconha, uma balança e outras porções menores de maconha já preparadas para a venda.

Ao ser questionada sobre a origem do entorpecente a mulher informou a guarnição que havia recebido a droga de uma homem há alguns dias e que ele residia no bairro Centro-Oeste, mas que teria ido para uma outra casa no bairro Pioneiros.

Uma diligência com o apoio da Guarnição Moreninhas foi realiza até o bairro Pioneiros uma busca e encontraram uma casa aberta e com muita fumaça escura saindo do interior, ao adentrarem perceberam que foram abandonadas no fogão ainda acesso as panelas. E ainda conseguiram evitar um incêndio e nas buscas localizaram uma mochila com mais 3 tabletes de maconha.

De acordo com os vizinhos a moradora saíra as presas, minutos antes da chegada das viaturas. No endereço um homem de 25 anos já conhecido no meio policial pela prática de vários delitos e que teria entregue o entorpecente para as autoras. Ele informou que a droga que levou até as moreninhas era uma devolução do que não tinha conseguido negociar e foi até o local para devolver.

A droga foi encaminhada para a DENAR onde foi pesada e computada em 15.900 gramas de maconha. Os autores foram encaminhados para a DEPC Piratininga onde serão tomadas as providências cabíveis.

