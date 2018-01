Policlínica recebe a visita do secretário de estado de saúde

O objetivo da visita é desenvolver ações conjuntas e parcerias entre a secretaria estadual de saúde e Sejusp, para a ampliação e otimização no atendimento. Pois de acordo com o Cel. Alírio Villasanti, diretor Geral da Policlínica o objetivo é atender de forma humanizada e qualificada os policiais e bombeiros militares e seus familiares.

Na oportunidade foram apresentados ao secretário alguns projetos que fazem parte do plano de comando, como o programa de promoção à vida e a prevenção as doenças do trabalho e manifestações suicidas.

CRÉDITO: Assessoria da Policia Militar

