População clama por melhorias e vereadora Enfermeira Cida Amaral faz indicações para atender bairros e Distrito de Anhanduí

Em sessão ordinária de terça-feira (24), a vereadora Enfermeira Cida Amaral, apresentou indicações que contemplam vários bairros de Campo Grande. A parlamentar encaminhou as solicitações para o executivo realizar os trabalhos de infraestrutura e saúde. E ao Governo do Estado, foram encaminhadas solicitações de rondas policiais para todas as regiões da Capital.

Entre os serviços solicitados nas indicações, estão os pedidos de estudo de viabilidade técnica para realizar pavimentação asfáltica, construção de praça com academia, construção de Centro de Educação Infantil, construção de Centro de Múltiplas Referências e Convivência do Idoso, serviços da operação tapa buracos, encascalhamento e patrolamento, drenagem, limpeza em campo de futebol, implantação na rede de esgoto, troca de lâmpadas, limpeza de terrenos e de calçadas, além do reforço nas rondas policiais.

Os bairros contemplados com as solicitações para a execução dos serviços foram: Bairro Bosque das Araras, Jardim Aeroporto, Rancho Alegre II, Vila Nogueira, Parque do Lageado, Vila Aimoré, Loteamento Praia da Urca, Vila Planalto e Jardim das Hortências.

A população do Bairro Caiçara solicitou para a vereadora através de indicações, a reforma do consultório médico da Unidade Básica de Saúde “Dr. Alberto Neder”, além do conserto da mesa ginecológica, instalação de um ar-condicionado e de dois computadores. Os moradores do bairro Buriti pedem o reforço na equipe médica e reforço na distribuição de medicamentos da Unidade Básica de Saúde “Dr. Ivan Hidelbrand da Costa”.

Para o Bairro Noroeste, foi solicitado o reforço na equipe médica, principalmente dos profissionais pediátricos, da Unidade Básica de Saúde da Família “Dr. Claudio Luiz Fontanillas Fragelli”. A vereadora Cida Amaral, pediu com urgência, o encascalhamento e patrolamento, instalação de postes de rede de energia elétrica, braços de luz e lâmpadas para a Rua Adventor Divino de Almeida, além da viabilidade técnica para implantação da rede de esgoto.

O asfalto é o sonho de toda a população, pois além de trazer o progresso para a região, ainda proporciona uma vida melhor para os habitantes. No bairro Jardim Ouro Verde, a população se reuniu, e, através de indicações, solicitaram para a vereadora Cida Amaral, a pavimentação asfáltica da região. Aproveitando os pedidos, solicitaram também, a construção de uma academia ao ar livre e limpeza de terrenos baldios.

Sempre atendendo aos pedidos dos moradores de todas as regiões de Campo Grande, a vereadora Cida Amaral fez indicações também para a população do Distrito de Anhanduí, que procuraram a parlamentar para pedir reforço na equipe médica, especificamente na área da pediatria, da Unidade Básica de Saúde da Família “Doutor Bento de Assis Machado”.

