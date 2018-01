População denuncia e jovem é preso vendendo drogas em show

Policiais Militares prenderam na noite de sexta-feira (19) um homem de 26 anos, pro tráfico de drogas.

Em rondas ostensivas pela Vila Carvalho a GEGAM nas proximidades de uma casa de shows recebeu uma denúncia de que haveria um homem vendendo drogas no local. Com base nas descrições dadas, o suspeito foi abordado na portaria e na revista pessoal foi encontrado 3 porções de cocaína, 7 de maconha que estavam escondidas em suas roupas íntimas e uma quantidade em dinheiro do qual não foi informado o valor.

Ao ser questionado o jovem revelou ali não havia mais nada, mas haveria em sua residência. Uma diligência foi feita até a casa do jovem no Jd. Paulista, onde 11 porções de maconha foram apreendidos juntamente com dinheiro em notas de Real, Dólar e Euro. Os policiais ainda encontraram 18 munições calibre 09mm.

O jovem foi encaminhado a Depac Piratininga juntamente com o material apreendido e ficará à disposição da justiça.

Comentários