População deve verificar se tem direito ao kit gratuito para TV digital

A distribuição dos kits gratuitos já está acontecendo em Campo Grande e Terenos. Verifique se tem direito e agende a retirada ligando 147 ou acessando sejadigital.com.br/kit

A Seja Digital, entidade não governamental e sem fins lucrativos, responsável pela operação do processo de digitalização da TV no Brasil, está distribuindo kits gratuitos em Campo Grande e Terenos. O kit, composto por antena digital e conversor com controle remoto, permitirá que mais de 135 mil famílias continuem assistindo TV em seus aparelhos antigos após o desligamento definitivo do sinal analógico na região, que acontecerá em 31 de outubro.

O desligamento do sinal analógico em Campo Grande e Terenos já começou. A qualquer momento, as emissoras podem desligar o sinal e a transmissão será feita apenas pelo sinal digital.

Para saber se está participando da distribuição, a população deve ligar para a central telefônica gratuita 147 ou acessar o portal www.sejadigital.com.br/kit com o NIS (Número de Identificação Social) em mãos. Se o nome estiver na lista, basta realizar o agendamento para retirada do kit gratuito, que também deve ser feito no site ou central telefônica. Cada família pode escolher o ponto de retirada mais próximo à sua residência, além da melhor data e horário para buscar os equipamentos.

“As famílias devem entrar em contato com a Seja Digital o quanto antes para verificar se têm direito ao kit gratuito e já realizar o agendamento. Com os equipamentos instalados, elas poderão assistir à programação da TV aberta com qualidade de imagem e som de cinema, antes mesmo do desligamento do sinal analógico”, comentou Wellington Vidaurre, gerente regional da Seja Digital.

Além de Campo Grande, o sinal analógico de TV será desligado em Terenos. Nesses municípios, a partir de 31 de outubro, todos os televisores devem estar adaptados para receber o sinal digital. Os telespectadores devem verificar se o modelo de TV que possuem é compatível com a nova tecnologia e, caso não seja, conectá-lo a um conversor digital.

