Populares encontram corpo com as mãos amarradas

DOURADOS-MS (Correspondente) – Josivan Alves de Lima (35) foi encontrado com as mãos amarradas. Populares localizaram o cadáver no entroncamento da Rua Caiuás com a Perimetral Norte, em Dourados/MS.

A Perícia foi acionada e constatou duas facadas no pescoço da vítima que está vestido com uma bermuda florida e uma camiseta de propaganda de cerveja. O corpo foi identificado por familiares nesta tarde de sexta-feira (14).

O caso está sendo investigado.

*Editado as 15:33 para acréscimos de informações

