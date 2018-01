Por ligação com o PCC, justiça determina a prisão de 11 membros da facção criminosa

Foi decretada pela justiça a prisão preventiva de 11 envolvidos na morte de José Carlos Loureira Figueiredo, 41 anos decapitado e encontrado com o os pés e mãos amarados na cachoeira do Céuzinho, em Campo Grande no dia 28 de novembro de 2017. De acordo com as investigações todos são integrantes da facção do PCC.

O juiz Carlos Alberto Garcete, da 2º Vara do Tribunal do Juro de Campo Grande recebeu a denúncia e considerou prudente os requisitos legais atendendo à solicitação do delegado titular da DEH decretando a prisão de todos os envolvidos.

Ao decretar a prisão o magistrado declarou que ‘é evidente que crimes de homicídio doloso qualificado, ocultação de cadáver, sequestro, cárcere privado e organização criminosa trazem a sociedade inquietação e insegurança. E ainda quando a notícia procede de grupos criminosos como o PCC, o que faz emergir o fundamento da ordem pública”.

