Por motivo torpe, homem mata cunhado

AMAMBAI-MS (Correspondente) – Vando Araújo (29) morador de uma aldeia indígena foi morto a facadas. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (10), em Amambai/MS.

A esposa relatou que estava em casa com o esposo, quando o irmão dela entrou e desferiu uma facada no tórax da vítima. Na sequência fugiu, mas foi detido pela liderança indígena. Na delegacia ele declarou que ‘não tinha motivos para matar, matou porque deu vontade’. O autor de acordo com as informações policiais apresenta distúrbio mental.

Comentários