Poupança da Caixa encerra 2017 com captação de R$ 8 bilhões

Em 2017, a poupança da Caixa Econômica Federal registrou captação líquida de R$ 8 bilhões. Isso significa que houve mais depósitos do que saques no período, o que mostra a boa rentabilidade e segurança da aplicação, segundo a instituição.

Para o vice-presidente de Produtos de Varejo da Caixa, Fábio Lenza, em nota divulgada na quarta-feira (3), a aplicação tem credibilidade e segurança aos brasileiros, que são incentivados a poupar recursos. Na avaliação da Caixa, a queda da taxa básica de juros ao mínimo histórico de 7% ao ano deixou o investimento mais atrativo.

Pela legislação, quando a Selic for menor ou igual a 8,5% ao ano, a remuneração da poupança passa a ser de 70% da taxa básica mais uma taxa de referência do banco. Na última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), a Selic foi reduzida de 7,50% para 7% ao ano, o que implicou a mudança de rendimento da poupança.

Fonte: Governo do Brasil, com informações da Caixa

