Pré-lançamento livro “Poesias Esfumaçadas”

Será apresentado ao público nesta quarta-feira (31) o livro “Poesias Esfumaçadas (eis o medo, a dor e a espera…)”, do autor José Carlos Djandre Rolim. O evento de pré-lançamento acontece a partir das 19h30 no Fran’s Café, e contará com apresentação de poesias do livro musicalizadas pela cantora lírica e popular Luciana Fisher.

A obra é fruto do projeto “Poesias Esfumaçadas”, idealizado pela gestora cultural Iara Vieira, que conta com o apoio do Fundo Municipal de Investimentos Culturais/FMIC, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR).

CRÉDITO: Raquel de Souza Assessora de Imprensa Life Editora

