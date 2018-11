Prefeito assina protocolo de intenção para largada do Rally dos Sertões na Capital

O prefeito Marquinhos Trad e o governador Reinaldo Azambuja assinaram, na terça-feira (20), um protocolo de intenções para a realização da 27ª edição do Rally dos Sertões, que terá largada em Campo Grande no dia 24 de agosto, integrante as comemorações dos 120 anos da nossa Capital.

“Este evento foi bem planejado e organizado e com este trabalho devolvemos a população o prazer de morar em Campo Grande. Este evento ficará registrado na história de nossa cidade e daquelas por onde passarão as equipes participantes. O mais importante de tudo isto são as ações sociais que serão desenvolvidas pela organização do evento”, declarou o prefeito Marquinhos Trad.

O governador Reinaldo Azambuja lembrou que o Rally dos Sertões já passou pelo Estado de Mato Grosso do Sul em 2017, nos municípios de Bonito, Aquidauana e Coxim.

“É com muita satisfação que recebemos mais uma vez o circuito de um maiores ralis o mundo. Campo Grande, desta vez, será o ponto de largada. É um evento que tem grande importância do ponto de vista econômico, cultural e social. Vamos trabalhar junto com a Prefeitura da Capital para termos mais um Rally com sucesso”, afirmou Reinaldo.

O diretor-geral dos Rally dos Sertões, Marcos Moraes, ficou otimista com o roteiro do evento do próximo ano.

“Mato Grosso do Sul é um estado com paisagens belíssimas, sem contar com os trechos bem desafiadores para os competidores. Aqui a população sabe receber o turista. Tenho certeza que faremos um grande evento aqui no MS e com a largada memorável em Campo Grande”, disse Marcos Moraes.

O evento

Depois de 16 vezes iniciada por Goiânia (GO), os organizadores do Rally dos Sertões anunciaram a mudança no último dia 25 de agosto, em Fortaleza, no encerramento da competição off road 2018.

O Rally dos Sertões movimenta uma caravana de mais de 1.700 pessoas – são mais de três mil quilômetros de prova, passando por 18 estados e 119 cidades – contando com cobertura aérea de helicópteros, aviões e drones e, por terra, com carretas e mais de 50 picapes, que oferecem suporte técnico aos competidores e realizam ações sociais e ambientais, impactando a cadeia produtiva local.

Hotéis, bares e restaurantes, postos de gasolina, farmácias, taxis, ubers e lojas tem um impacto positivo com a passagem do evento.

A expectativa é que o Rally dos Sertões, uma das mais importantes competições off road do mundo, consolide Mato Grosso do Sul no circuito nacional de esportes/turismo de aventura – a corrida envolve carros, caminhões, motos, quadriciclos e UTVs e também é conhecida por levar ação social e ambiental pelos locais que passa.

Ação Social

Dentre as ações, a responsabilidade de recolher todo o lixo gerado durante o percurso e os acampamentos, removendo resíduos provenientes da prova como vidros quebrados, óleo derramado, enfim, qualquer dano ao ambiente, já rendeu prêmios internacionais à organizadora do evento, a empresa Dunas Race. As ações sociais prevêem ainda atendimento médico às comunidades mais necessitadas que estiverem no percurso.

Retorno ao circuito nacional esportivo

Planejamento e construção coletiva projetam cada vez mais Campo Grande na rota do circuito nacional esportivo. Esse resultado é fruto de políticas públicas implementadas pela atual gestão, voltadas para o esporte, e demonstra o compromisso com o segmento em todas as modalidades.

Com a reforma do Guanandizão e a finalização das obras da Pista de Atletismo do Parque Ayrton Senna, Campo Grande poderá receber cada vez mais eventos.

O evento contou com a presença da secretária Municipal de Cultura e Turismo, Nilde Brun, e do diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes, Rodrigo Terra.

Créditos Assessoria da Prefeitura de CG

Comentários