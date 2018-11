Prefeito busca recurso para revitalização da antiga rodoviária e recapeamento na Capital

O prefeito Marquinhos Trad cumpre agenda em Brasília nesta quarta-feira (31). Ele trabalha, em parceria com a bancada federal, representada pelo senador Waldemir Moka e deputado federal Dagoberto Nogueira, para incluir duas emendas ao orçamento do Governo Federal.

A primeira reunião acontece na Secretaria de Governo, com o ministro Carlos Marun, onde o prefeito tenta emplacar dois projetos de extrema importância para a Capital.

Marquinhos garantiu uma emenda de bancada no valor de R$ 28 milhões que serão investidos em recapeamento.

O recurso é suficiente para refazer o pavimento de 50 quilômetros de via urbanas, com prioridade para vias de maior fluxo de veículos. Como é uma emenda impositiva, há garantia de liberação da verba ao longo de 2019.

Outra emenda, de R$ 15,5 milhões, será utilizada para o projeto de requalificação da área pública do Terminal Rodoviário Heitor Eduardo Laburu, antiga rodoviária de Campo Grande.

O prefeito justifica que o projeto preserva importante patrimônio público de Campo Grande, colocando-o em conexão com as iniciativas em execução do Programa de Desenvolvimento Integrado de Campo Grande, em especial com a requalificação da Rua 14 de Julho.

A revitalização contribuirá para o estímulo a concentração de atividades econômicas, sociais e de circulação de pessoas no antigo Terminal Rodoviário, bem como atrair novos serviços de vizinhança e oportunidades de trabalho, emprego e renda.

