Prefeito de Vicentina, vice e vereadores anunciam apoio a Eduardo Rocha

O deputado estadual Eduardo Rocha esteve no município de Vicentina, na última sexta-feira, quando recebeu o apoio do prefeito da cidade, Marquinhos do Dedé e do vice-prefeito Oncinha.

Na ocasião, cinco vereadores de Vicentina também declararam apoio ao projeto político do parlamentar Eduardo Rocha, líder do MDB na Assembleia Legislativa. O apoio foi declarado em uma reunião organizada pelo chefe do executivo municipal, onde estiveram cerca de 500 pessoas.

Quem também esteve presente e sempre recebe muito bem o deputado foi o prefeito de Jateí, Eraldo Leite. Eduardo Rocha é pré-candidato a reeleição no pleito de outubro próximo e está em busca de seu terceiro mandato.

