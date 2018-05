Prefeito e vereadores de Aparecida do Taboado recebem Eduardo Rocha e conversam sobre o município

O deputado estadual Eduardo Rocha foi recebido pelo prefeito de Aparecida do Taboado, Robinho Samara Almeida, juntamente com os vereadores José Rodrigues de Mato, Gilson Antonio de Barros e Alaor da Silva Filho, conhecido como Lolozinho, que é presidente da Câmara Municipal.

Rocha foi até a cidade e conversou com as autoridades citadas sobre as necessidades do município e falaram em como o parlamentar pode ajudar ainda mais a levar melhorias para a cidade, por meio de suas emendas. O encontro aconteceu na última quinta-feira (26).

Somente nas emendas referentes ao ano de 2017, o deputado destinou R$ 80.000,00 para o município. Deste total, R$ 20.000,00 foi para aquisição de material permanente para a Congregação São Batista Instituto Dom Maria Fusca e R$ 60.000,00 para aquisição de material permanente para a Prefeitura. Estas estão em processo de tramitação.

