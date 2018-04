Prefeito inaugura oficina de ballet para crianças no parque Ayrton Senna

O prefeito Marquinhos Trad e a vice-prefeita Adriane Lopes inauguraram nesta terça-feira (17) o 2º núcleo de Oficina de Ballet, no Parque Ayrton Senna. A expectativa é de que o projeto atenda 150 crianças de 4 a 14 anos.

O projeto será realizado com o apoio das empresas Shekel Engenharia e Tecol Engenharia, que juntas reformaram a sala para realização das aulas de Ballet. O prefeito agradeceu a parceria das empresas, que receberam o certificado de adesão ao Programa de Parceria Municipal (Propam).

“Juntas, estas duas empresas estão nos ajudando a realizar um sonho dessas crianças. Quando elas estiverem aqui praticando o Ballet, vão estar feliz e em paz. Aqui temos profissionais capacitados, que não perdem para nenhuma academia. Esta é uma oficina de Ballet que beneficia crianças do entorno do Bairro Aero Racho”, frisou Marquinhos.

Para vice-prefeita Adriane Lopes, a Prefeitura está desenvolvendo um trabalho já esperado por Campo Grande. “Nós vamos dar o uniforme completo para as crianças do Ballet. Em poucos dias nós estaremos aqui com a primeira-dama Tatiana Trad, presidente do Conselho Gestor do FAC, para entregar os uniformes”, ressaltou.

A avó Tereza de Souza acompanhou a neta Valentina Diniz, 4 anos, e elogiou a iniciativa da Prefeitura na realização do projeto de Ballet. “Esta é uma atividade excepcional para o desenvolvimento das crianças”, comentou Tereza.

Fabiano Novais levou a filha Álika Novais, 8 anos, e contou que a aula é realização de um sonho da filha. “Esta oficina é ótima. Além do mais, é gratuita, o que nos ajuda muito. Com esta economia, a gente investe em outras prioridades para nossos filhos”, comentou Fabiano.

A Professora de Ballet, Ruth Nantes Ribeiro, reforça que a atividade ajuda no desenvolvimento e na disciplina das crianças. “Aqui elas aprendem a socialização, musicalização. O nível de trabalho depende da idade das crianças”, detalhou.

“Estamos ampliando o Projeto e aumentando as possibilidades de atividades no Parque Ay rton Senna, que já tem 14 modalidades esportivas em desenvolvimento e a partir de hoje a população poderá contar com a oficina de Ballet”, declarou o presidente da Fundação Municipal de Esporte, Rodrigo Terra.

O evento contou com a presença do representante da empresa Empreiteira Shekel, Alex Ferreira dos Santos, e do representante da empresa Tecol – Tecnoligia, Engenharia e Construção Ltda, Henry Ceolion, Secretária Municipal de Educação, Elza Fernandes e Diretor-Presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação, Paulo Fernando Garcia Cardoso.

Créditos Assessoria da PMCG

