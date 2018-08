Prefeito lança ciclovia de 3,6 km para ligar avenida Afonso Pena ao Macroanel Rodoviário

A Prefeitura de Campo Grande vai implantar uma ciclovia de 4,2 km de extensão que ligará a Avenida Afonso Pena, passando pela Via Parque, avenidas Mato Grosso, Dr. Fadel Tajhes Iunes, Desembargador Leão Neto do Carmo até chegar aos portões do campus da Uniderp Agrárias, no macro anel.

O prefeito Marquinhos Trad anunciou a obra, que será feita em parceria com o Governo do Estado e a iniciativa privada, durante a solenidade de inauguração das obras do Complexo Mato do Jacinto Etapa D, na noite desta quarta-feira (15). Este novo traçado se conectará com os 550 metros de ciclovia construídos na Avenida Fadel Iunes. Vai começar na Avenida Afonso Pena, entrará pela Via Parque, subindo a Avenida Mato Grosso até a Avenida Fadel e daí alcançará no trecho final, a Desembargador Leão Neto do Carmo.

Conforme o prefeito, a ideia é criar uma rota segura para quem optar pela bicicleta como meio de transporte ou como atividade de lazer. Além dos moradores da região, vai beneficiar também os estudantes universitários da Uniderp Agrária.

“A administração está empenhada em ampliar malha de ciclovias da cidade. Com recursos de um financiamento do Avançar Cidades, nossa meta é implantar mais 30 quilômetros de espaço exclusivo para a bicicleta”, revelou o prefeito.

Uma competição de ciclismo, realizada em parceria com a Federação de Ciclismo, aconteceu ao final do evento desta noite, para estrear o trecho da ciclovia construída na Avenida Dr. Fadel Tajher Iunes. Cerca de 90 pessoas participaram da atividade, que envolveu crianças, jovens e adultos.

Créditos Assessoria da PMCG

