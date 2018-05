Prefeito Marquinhos Trad põe fim a cobrança da taxa mínima de água

Por meio da Procuradoria-Geral do Município a Prefeitura de Campo Grande conseguiu liminar que garante a eficácia do decreto do prefeito Marquinhos Trad que põe fim na cobrança mínima na conta de água, fazendo com que a população pague apenas pelo que consome.

De acordo com a procuradoria não existe ilegalidade no decreto e a decisão de barrá-lo atenta contra a ordem e economia pública, permitindo a cobrança de uma tarifa legalmente extinta.

Divoncir Schreiner Maran, presidente do TJMS concedeu liminar favorável ao decreto do prefeito. “Não é razoável que em sede de cognição sumária, justamente caracterizada por sua superficialidade, o julgador imponha novamente a cobrança, para, após realizado o aprofundamento da questão, vir-se a suspendê-la novamente”. E acrescentou que ‘a manutenção da decisão de voltar a tarifa mínima “acarretará gravíssimos prejuízos à ordem pública, o que justifica a interferência do Presidente do Tribunal na atividade jurisdicional, a fim de restabelecer o efeito suspensivo atribuído anteriormente’.

Comentários