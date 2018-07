Prefeito, vereador e representantes de Água Clara reafirmam apoio a pré-candidatura do deputado

Nessa quarta (18), o deputado estadual Eduardo Rocha, esteve reunido com o prefeito Edivaldo Alves (Tupete), a primeira dama Célia Batista, o assessor Gabriel, Secretária de Educação Sônia Mara, o Secretário de Saúde Rondiney da Silva, sua funcionária Silvana, o vereador Elizeu Perreira, a Presidente do MDB Luciene Bombonato e os pastores João e Édina, representantes da igreja Chama de Fogo, todos do município de Água Clara.

Na ocasião, o parlamentar conversou com os presentes, sobre política de modo geral e ouviu as necessidades da classe no município.

Na reunião, ficou decidido que os mesmos declararam apoio a pré – candidatura a reeleição do líder do MDB, na Assembleia Legislativa, que ocorrerá no próximo dia 07 de Outubro. Eduardo Rocha, irá buscar seu 3º mandato no ano de 2018.

