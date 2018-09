Prefeito vistoria obras do reviva, revitalização do anhanduí e microrrevestimento da Ricardo Franco

O prefeito Marquinhos Trad vistoriou nesta quinta-feira (13) três frentes de obras que estão sendo executadas na Capital: Reviva Campo Grande, Revitalização do Rio Anhanduí e microrrevestimento da Rua Ricardo Franco – 1,4 km – Entre Avenida Júlio de Castilho e Rua Fernando de Noronha

Reviva Campo Grande:

No Reviva Campo Grande, o trecho vistoriado por Marquinhos Trad foi da Rua 14 de julho, entre a Avenida Fernando Correa da Costa e a Rua 26 de Agosto. Neste local foram feitos as obras de saneamento com a substituição e melhorias da rede de distribuição de água, rede coletora de esgoto sanitário e microdrenagem; pavimentação; instalação de rede subterrânea de energia elétrica e telecomunicações.

“É uma obra que foi dimensionada para o futuro. Se for preciso instalação de mais rede de energia e de telefone, a tubulação foi planejada pensando nesta expansão”, diz Marquinhos.

A Requalificação da Rua 14 de Julho compreende uma intervenção urbana com extensão de 1.400 metros lineares em área central, que promoverá a redução da faixa de rolamento, ampliação de calçadas, conversão das redes aéreas para subterrâneas e a implantação de paisagismo no passeio público. A previsão para a execução das obras é de dois anos.

Idealizada para reverter a ação de degradação e o fenômeno de esvaziamento da região, a obra garante melhor infraestrutura e valorização da região central, com investimentos em arborização, segurança, melhoria do tráfego e conforto para usuários, sejam transeuntes, motoristas, comerciantes ou moradores.

Revitalização do Rio Anhanduí

Com a construção de gabião e colocação de placas de concreto que irão proteger as margens da erosão e consequentemente evitar o desmoronamento do barranco. Nesta etapa já é possível visualizar como a obra vai ficar após sua conclusão.

Estão previstas intervenções num trecho de 2 quilômetros, entre as ruas Santa Adélia e do Aquário, investimento de R$ 48.497.999,21. Estão previstas ainda intervenções para recompor as margens do rio, com trechos em gabião e outras de placas de concreto; urbanização; abertura de uma ciclovia paralela ao canal; bocas de lobo das ruas para captar a enxurrada que desce das ruas laterais e recapeamento das duas pistas da Avenida Ernesto Geisel, em uma extensão de 4 quilômetros.

Com a regularização o canal do rio será ampliado, no leito serão feitas barreiras de contenção (com gabião) para evitar erosão é o acúmulo de sedimentos que provoca o assoreamento e levam ao transbordamento nos dias de chuva mais intensa nas cabeceiras dos afluentes do Anhanduí (Prosa e Segredo).

Aparecido Pereira Pentilin mora no local há mais de 40 anos e considera que a obra é a redenção de quem mora na região que margeia ao Rio Anhanduí.

“Desde que eu moro neste local sempre só problemas. O serviço que está sendo feito aqui deveria ter sido feito há muito tempo. Todas as pessoas que vem fazer compras no Shopping Norte/Sul e no comércio do entorno, quando encontra a gente na calçada é só elogio. Isso que nos interessa, o trabalho que está sendo feito vai ficar para eternidade aqui em Campo Grande”, comenta Pereira.

Obras de Microrrevestimento

No que se refere a obra de Microrrevestimento, nesta quinta-feira (13), o trabalho está sendo executado na Rua Ricardo Franco, numa extensão de 1,4 km, entre a Avenida Julio de Castilho e Rua Fernando de Noronha.

Em toda a cidade os engenheiros da Sisep levantaram 112 quilômetros de vias onde o asfalto está em condições de receber o microrrevestimento. O material prolonga o tempo de vida útil do asfalto, evita o surgimento de buracos, sobretudo depois de chuvas. Não é um serviço estrutural, que vai regularizar integralmente as ondulações da pista, mas vai impermeabilizar o asfalto e evitar a infiltração da enxurrada e, com isto, não surgirão novos buracos.

O secretário de Obras Rudi Fiorese explica que o serviço não pode ser confundido com o tapa-buraco e com o recapeamento. “É uma manutenção preventiva, que vai garantir mais quatro a cinco anos de vida útil ao pavimento. Não pode ser aplicado em ruas onde o asfalto já está comprometido porque foi feito há décadas”, Nestas situações, a única alternativa é o recapeamento, que tem um custo médio de R$ 500 mil por quilômetro”, reforça.

Créditos Assessoria da PMCG

