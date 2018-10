Prefeitura cria fundo de enfrentamento à violência e promoção dos diretos da mulher

O prefeito Marquinhos Trad sancionou a lei 6.104, publicada no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande, publicada nesta sexta-feira (19), que cria o Fundo Municipal de Enfrentamento à Violência e Promoção dos Direitos da Mulher de Campo Grande – FUNDOMULHER, instrumento de captação e aplicação de recursos financeiros, vinculado à Subsecretaria de Políticas para a Mulher, para a formulação de políticas públicas para as mulheres, implantação de programas, desenvolvimento e manutenção das atividades relacionadas aos seus direitos e enfrentamento à violência contra as mesmas.

O FUNDOMULHER visa assegurar recursos necessários para a efetivação das políticas públicas dedicadas à promoção da equidade de gênero, à garantia e à realização dos direitos das mulheres, ao empoderamento da população feminina e ao combate à violência contra as mesmas.

As receitas serão constituídas por meio de recursos oriundos de convênios, termos de cooperação ou contratos, de origem nacional ou internacional, celebrados com a finalidade de destinar recursos ao desenvolvimento de ações para a defesa e a implementação de políticas públicas pela equidade de gênero; doações, auxílios, subvenções, contribuições, transferências e legados; dotações orçamentárias que lhe forem destinadas pelo Poder Executivo Municipal; repasses provenientes da União e do Governo do Estado, ou de organizações governamentais e não-governamentais, de origem nacional ou internacional; juros e rendimentos advindos de quaisquer formas de aplicações de seus recursos; multas determinadas pelo Poder Judiciário.

Os recursos do FUNDOMULHER serão aplicados a partir da definição de gastos definidos pela Subsecretaria de Políticas para a Mulher, a quem compete dar todo o apoio para o seu funcionamento.

Os recursos do FUNDOMULHER serão depositados em instituições financeiras oficiais, em conta especial com a denominação “Fundo Municipal de Enfrentamento à Violência e Promoção dos Direitos da Mulher de Campo Grande” e as movimentações dos recursos serão efetuadas com a assinatura do titular da Secretaria de Governo e Relações Institucionais, que será o ordenador de despesas e por outro servidor pelo mesmo designado.

O orçamento do FUNDOMULHER evidenciará as políticas e programas de trabalhos governamentais, observando o Plano Plurianual e a Lei15 de Diretrizes Orçamentárias do Município de Campo Grande.

