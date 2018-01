A Taxa da Cobrança do lixo emitidas no IPTU 2018 será desmembrada pela prefeitura da Capital. Os contribuintes que quiserem pagar apenas o imposto territorial deverão solicitar novo boleto de cobrança. Mas de acordo com o município a Taxa do Lixo continua sendo cobrada e poderá ser paga até 12 de março.

As mudanças foram definidas ontem (8) em reunião na OAB-MS que incluíram os representantes da prefeitura Pedro Pedrossian; Secretário de Finanças e José Marcos da Fonseca; titular da Sematur.

Comentários