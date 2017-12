Prefeitura de Brasilândia abre concurso público para mais de 60 vagas e cadastro de reserva

O Governo Municipal de Brasilândia-MS publicou, nesta sexta-feira (29), o edital nº 001/2017 de abertura de inscrições para a realização de concurso público para preenchimento de mais de 60 vagas do Quadro de Pessoal Efetivo e além de cadastro de reserva. As provas serão de responsabilidade técnica e operacional da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec), de Campo Grande – MS, sob a coordenação geral da comissão do concurso nomeada pelo prefeito Dr. Antonio Thiago.

A publicação do edital ocorreu pelos sites da Fapec (http://www.fapec.org/concursos/) e da prefeitura (www.brasilandia.ms.gov.br). As inscrições deverão ser feitas, exclusivamente, pela internet, no site da Fapec entre o dia 03 de janeiro a 08 de fevereiro de 2018.

Os candidatos poderão inscrever-se para até dois cargos de diferentes níveis de escolaridade. As taxas de inscrição variam de acordo com o nível de escolaridade e deverão ser pagas até às 23h59min do dia 08 de fevereiro de 2018 (horário oficial de Mato Grosso do Sul). As taxas são as seguintes: Alfabetizado, Fundamental completo/incompleto R$ 60; Ensino Médio R$ 80 e nível Superior R$ 100.

As provas escritas objetivas serão realizadas no dia 25 de fevereiro no período da manhã e da tarde, dependendo do nível de escolaridade escolhido pelo candidato. Os salários variam de R$ 937,00 a R$ 6.000,00. No edital estão especificadas as atribuições de cada cargo e o conteúdo programático. As dúvidas sobre o concurso público da Prefeitura de Brasilândia poderão ser esclarecidas pelo site da Fapems ou pelo telefone (67) 3345-5900 ou (67) 3346-8090.

REQUISITOS BÁSICOS

O candidato deverá ser brasileiro nato ou naturalizado; estar em gozo dos direitos políticos e civis; estar quite com as obrigações militares (sexo masculino) e eleitorais; ter idade mínima de 18 anos completos, no ato da posse; comprovar escolaridade e os requisitos específicos exigidos para o cargo no ato da posse; apresentar declaração de não acúmulo de cargo público; ser considerado apto em exame pericial realizado por junta médica.

