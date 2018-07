Prefeitura de Chapadão do Sul convida população para lançamento do Programa Cidade Empreendedora

A Prefeitura de Chapadão do Sul e o Sebrae/MS lançam na próxima terça-feira, 24, para toda a população, o programa Cidade Empreendedora. O evento será realizado na Centro de Convivência da Melhor Idade – Projeto Conviver (Av. Goiás Leste, n° 200, Flamboyant), às 19 horas.

O Cidade Empreendedora é um programa desenvolvido pelo Sebrae com o objetivo de promover o desenvolvimento local, por meio de um trabalho conjunto com prefeituras municipais para identificar e atuar com foco em eixos estratégicos da economia.

O programa tem duração de 20 meses e está dividido em oito eixos que visam acelerar o desenvolvimento do município: Mapear oportunidades; Desburocratização; Sala do Empreendedor; Compras locais; Liderança; Cultura empreendedora e inovação; Plano de Desenvolvimento Econômico; e Desenvolvimento empresarial.

“Queremos ajudar as micro e pequenas empresas locais, desburocratizar processos e incentivar negócios. Essa é uma grande oportunidade para alavancar o desenvolvimento em nosso município com ações específicas para diversas áreas. Chapadão do Sul, dará um salto na melhoria das condições de vida, na geração de emprego, renda e na inclusão social”, comentou o prefeito João Carlos Krug

O evento contará ainda com a palestra de renome nacional, Transformação Digital e Novos Modelos de Gestão “Como usar a tecnologia e inovação para criar negócios” com Allan Costa, proprietário, sócio e investidor de 14 empresas, autor do livro “60 dias em Harvard”. O palestrante trará ideias e ferramentas atuais para agilizar resultados nas empresas, o evento é aberto a toda população.

Mais informações sobre o programa e o evento, poderão ser obtidas na sala do empreendedor de Chapadão do Sul, pelo telefone: (67) 3562-1821 ou ainda pelo e-mail: [email protected]

Comentários