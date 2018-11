Prefeitura destrava obra de UBSF que irá beneficiar mais de 10 mil moradores

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad participou nesta manhã do lançamento oficial das obras de construção da Unidade Básica de Saúde (UBSF) Dom Antônio Barbosa, que vai beneficiar com atendimento médico, odontológico e de enfermagem, mais de 10 mil pessoas da região. A construção da unidade estava travada há mais de quatro anos.

Durante a solenidade, o prefeito destacou o compromisso da gestão em dar continuidade aos projetos já iniciados ou que estavam parados, garantindo assim a aplicabilidade do recurso.

“Nossa gestão tem se pautado pela responsabilidade, buscando retomar e concluir os projetos que nos foram deixados inacabados. E isso não é demérito nenhum. É ter responsabilidade com o nosso dinheiro. Eu costumo dizer que obra cara é obra parada. Portanto, o dinheiro que fica é proveniente dos nossos impostos. Essa unidade é um exemplo disso, que teve o processo iniciado há mais de 4 anos e foi esquecida. Mas nós temos a responsabilidade”, ponderou.

A UBSF Dom Antônio Barbosa está sendo construída pela MRV Engenharia em cumprimento as normas de compensação. O investimento previsto é de R$ 1,3 milhão e a estimativa de conclusão é abril de 2019. As obras tiveram início no mês passado.

A UBSF ocupará uma área da prefeitura de 40×40, cedida para a associação de moradores do Dom Antônio Barbosa, beneficiando mais de 10 mil moradores da região.

Conquista

Para o presidente da Associação dos Moradores do bairro Dom Antônio Barbosa, Rubens Honório (Rubinho), a construção da unidade de saúde é um ganho para a comunidade.

“É uma conquista muito grande para nossa comunidade. Temos acompanhado o trabalho do prefeito (Marquinhos Trad) e vemos que ele se preocupa com a nossa região. Trazendo melhorias e agora a nossa unidade de saúde. A palavra que define este momento é gratidão”, disse.

Vera Lúcia Rosa Marques, uma das primeiras moradoras do bairro Dom Antonio Barbosa, reforça que, em funcionamento, a unidade vai contribuir para desafogar as outras unidades da região e vai facilitar o acesso aos serviços de saúde.

“A gente vê a boa vontade da administração mesmo diante de todos os problemas. Estamos recebendo com muita alegria a vinda desta unidade que vai ajudar muito e a gente espera um atendimento de melhor qualidade para a população”, disse.

A solenidade contou com a presença do secretário municipal de saúde, Marcelo Vilela, da diretora-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Planurb), Berenice Maria Jacob Domingues, do Engenheiro Vagner Bortolotto, representando a MRV Engenharia, vereadores Cida Amaral e Chiquinho Telles, Conselho Municipal de Saúde, servidores, lideranças comunitárias e moradores da região.