Prefeitura divulga classificação de candidatos para atuarem no projeto arte e cultura da REM

A prefeitura de Campo Grande, por meio da Semed (Secretaria Municipal de Educação) divulgou, na edição desta terça-feira (19) do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande), o resultado da interposição dos recursos e da classificação dos candidatos considerados aptos para convocação no processo seletivo simplificado, por tempo determinado, para compor o quadro de reserva de professores de artes visuais, teatro, circo, audiovisual, música, educação artística e dança do Projeto Arte e Cultura da Rede Municipal de Ensino

A classificação aconteceu pela análise curricular e avaliação de títulos, com base na soma dos pontos obtidos pelo candidato e por área pretendida. O encaminhamento do candidato para a unidade de ensino é de competência da Divisão de Esporte, Arte e Cultura e da Divisão de Lotação e Movimentação da Secretaria Municipal de Educação, com o aceite da direção da unidade de ensino.

Também na edição desta terça-feira do Diogrande foram publicadas as datas e horários que os candidatos aptos para convocação no processo seletivo deverão se apresentar no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho da Secretaria Municipal de Educação.

Créditos: Assessoria da Prefeitura de CG

