Prefeitura entrega cadeiras e macas fixas novas na UPA Coronel Antonino

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Coronel Antonino recebeu cadeiras, longarinas e macas fixas novas, que irão irão substituir os mobiliários quebrados ou com alguma avaria, garantindo maior conforto e comodidade aos pacientes.

Ontem (18), o prefeito Marquinhos Trad esteve na unidade fiscalizando o atendimento, conversando com pacientes e servidores e avaliando as necessidades de melhorias e determinou a reposição dos mobiliários, que já chegaram nesta terça-feira (19).

Conforme a Divisão de Patrimônio e Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), foram entregues na unidade 20 cadeiras fixas, 10 longarinas de três lugares e três macas fixas.

Além da UPA Coronel Antonino, as UPAs Universitário e Moreninha e o Centro Regional de Saúde (CRS) Tiradentes devem receber mobiliários novos ainda esta semana.

Melhorias

As dez unidades de urgência e emergência começaram a receber materiais e mobiliários novos na última semana. Ao todo, mais de 160 cadeiras fixas e cadeiras longarinas foram entregues, além de macas, mesas de consultórios e escritório, o que consequentemente reflete no atendimento da população e também no processo de trabalho dos servidores.

As melhorias nas unidades de urgência acontecem simultaneamente as vistorias feitas pelo prefeito Marquinhos Trad, que tiveram início na última semana, com o objetivo de verificar o fluxo de atendimento e as condições de trabalho do servidor.

Créditos: Assessoria da Prefeitura de CG

Comentários