Prefeitura entrega kits de ballet e anuncia criação de novas turmas

Com o anúncio da abertura de mais um núcleo da Escola Pública de Ballet de Campo Grande, a presidente do Conselho Gestor do Fundo de Apoio à Comunidade – FAC e primeira-dama, Tatiana Trad, entregou nesta quarta-feira (31) os 90 kits de uniformes das alunas do projeto desenvolvido desde o ano passado, no Parque Jacques da Luz, nas Moreninhas. Cada integrante recebeu uma bolsa com redinha, colan, meias e sapatilhas.

O projeto de Ballet, idealizado por Tatiana Trad e realizado por meio de parceria com a Fundação Municipal de Esporte – Funesp, atende crianças com idade entre 4 e 14 anos, nas oficinas que acontecem sob o comando da professora Dalila Ferreira Nantes Carneiro.

Ao lado do prefeito Marquinhos Trad, Tatiana destacou a importância do projeto para as famílias de Campo Grande. “Sementes estão sendo plantadas em nossa Capital com este projeto, que vai além da aula de ballet, mas atinge uma dimensão grandiosa, cujos frutos essas famílias colherão futuramente”, declarou.

Ao agradecer o apoio do Sicredi, a primeira-dama adiantou que a próxima Escola Pública de Ballet, no Parque Ayrton Senna, no Bairro Aero Rancho, iniciará as atividades ainda neste semestre, contemplando aproximadamente 100 crianças.

“A intenção é levar o projeto para todas as regiões urbanas da cidade, para atender as crianças que muitas vezes não têm condições de fazer essa modalidade de dança pelo custo, mas aqui, com a ajuda de importantes parceiros como o Sicredi, elas poderão realizar seus sonhos. É importante também esclarecer que conforme houver necessidade por uma grande procura, existe a possibilidade da criação de novas turmas”, enfatizou a primeira-dama.

O prefeito Marquinhos Trad fez coro às palavras de Tatiana e destacou a importância das parcerias para a concretização dos projetos para Campo Grande. “A escola pública de ballet é apenas um dos inúmeros projetos que em apenas um ano conseguimos implantar em nossa cidade, por meio de parceria que também contou com o apoio da Sicredi, que mais uma vez veio somar forças com a prefeitura na doação desses kits. Muitas vezes as crianças têm o sonho de se tornarem bailarinas, mas uma escola particular custa caro. Pela primeira vez, dentro da nossa cidade, estamos implantando essa modalidade, aberta a toda a população com aulas gratuitas”, explicou.

Na opinião delas

Naiara Feitosa de Souza, 32 anos, observa os benefícios que as aulas de ballet já trouxeram para sua filha Ana Lívia, de 5 anos. “Era um sonho dela fazer balé e aí veio esse projeto maravilhoso para o parque,que permitiu que se tornasse possível. Ela adora vir aqui e nesse curto período de férias não via a hora de voltar. Além da postura dela, que melhorou muito, ela está gradativamente vencendo a timidez”, comemorou.

Fabiana Teodoro de Souza, mãe da aluna Nicole Vitória, faz questão de acompanhar a filha em todas as aulas e se diz tão empolgada quanto a pequena bailarina. “Toda segunda e quarta estou aqui com ela e acho maravilhoso. Aqui elas aprendem a ter uma desenvoltura única. Cada dia a gente nota uma melhora”, conta a dona de casa, que também participa das oficinas no parque com aulas de Zumba e ainda leva o filho para o Karatê, também no Jacques da Luz.

O diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra , falou do sucesso do projeto desde a sua implantação. “Quando abre a inscrição, as vagas se esgotam em poucos dias. Esse projeto já começou com sucesso. Isso mostra o interesse e a participação da comunidade nas ações de esporte e lazer realizadas pela Prefeitura”, destacou.

As oficinas de ballet acontecem todas as segundas e quartas-feiras, das 7h às 10h e das 14h às 19h30. Outras informações podem ser obtidas no telefone 3314-3527.

Além do ballet, a Prefeitura oferece no Parque Jacques da Luz oficinas de treinamento funcional, academia ao ar livre, pilates, zumba, ginástica, grupo de corrida, ritmos, futebol, ginástica rítmica, karatê, atletismo e judô.

O ato de entrega dos kits de uniformes de ballet contou com a presença do chefe de Gabinete do Prefeito, Alex Gonçalves; secretária municipal de Educação, Elza Ortelhado, e do vereador Chiquinho Telles.

CRÉDITO: Assessoria da PMCG

