Prefeitura entrega salas de aulas, academia e diversos serviços em Rochedinho

No dia dos pais, Rochedinho – que está a 17 quilômetros de Campo Grande – foi presenteada com a entrega de duas salas de aulas para alunos da pré-escola, uma academia ao ar livre e diversos serviços sociais para a comunidade. As entregas foram feitas pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Saúde e de parcerias de empresários locais.

A entrega das salas é uma ação inédita, já quem em 79 anos de existência da unidade, nunca houve oferta de Educação Infantil. Cada sala tem um banheiro exclusivo e irá atender 25 alunos em período integral. Os alunos do Pré II já estavam estudando em um prédio anexo, cedido pela Associação de Moradores local.

O prefeito Marquinhos Trad enfatizou o apoio dos empresários da região e afirmou que não se constrói a cidade sozinho e sim junto com o apoio de todos.

“A cidade pertence a todos nós. Nada mais justo que todos ajudem a construir a cidade. Nada mais justo que quando se vai fazer uma obra como esta, aqueles, que moram aqui na região, aqueles, que prosperaram com as bênçãos de Deus nessa região, ajudem as pessoas daqui também. É assim que se constrói uma cidade”, disse.

Para o subprefeito de Rochedinho, Silvio Santos, as entregas vêm ao encontro dos anseios da população, que há anos aguardam pelas salas de aulas da Pré-Escola e pela academia ao ar livre.

“A população de Rochedinho está tendo uma atenção especial nesta gestão. Hoje estamos com essa ação social, com diversas secretarias, trazendo vários serviços. Estamos inaugurando duas salas de pré-escola, que era uma reivindicação antiga, e a inauguração da academia ao ar livre, que também é pedido antigo da comunidade. Então a comunidade esta sendo agraciada com as duas obras, que são pedidos deles”, afirmou.

A secretária de Educação, Elza Fernandes, destacou o empenho de toda a comunidade para que o projeto fosse viabilizado.

“A Educação Infantil é uma fase primordial da primeira infância e temos que prestar um atendimento de excelência assim como nos demais anos. Agradeço a parceria com todos os demais secretários que transformou este sonho em realidade”, afirmou.

Segundo o diretor da escola, Francisley Galdino, o projeto para a construção dos espaços começou ano passado, com o apoio da prefeitura, comunidade e da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Neste semestre uma sala será destinada a esta turma de Pré II e a outra vai atender uma turma de 1º ano, que está alojada em uma sala de pequeno porte.

“Se no próximo ano a gente observar que há demanda, as duas salas serão exclusivas para a Pré-Escola”, ressaltou o diretor.

O fato de a Educação Infantil funcionar em sistema integral, como nos Ceinfs, é um importante benefício às famílias, segundo o diretor Francisley, uma vez que as crianças ficarão o dia todo na escola, possibilitando aos pais que trabalhem durante este período.

A professora Luciana Rodrigues de Souza, que atua na sala de Pré-Escola, explicou que a proposta pedagógica aplicada para estas turmas que estudam em período integral é diferenciada, mesclando atividades em sala, com momento extraclasse, que inclui as práticas esportivas e recreativas, além do desenvolvimento de projetos pedagógicos, que trabalham temas transversais como cidadania.

“Estes espaços irão contribuir muito no processo de aprendizagem, porque as crianças nesta fase da Educação precisam de um local adequado. O bom é que eles também têm um parquinho ao lado das salas e poderão fazer suas atividades sem a interferência dos alunos dos outros anos”, disse a professora.

Para a produtora rural Ana Paula Fellete de Oliveira, mãe do pequeno Evelino Júnior, de cinco anos, a possibilidade de as crianças estudarem em período integral possibilita à família trabalhar sem a preocupação de que o filho ficará em casa sem uma atividade produtiva.

“Desde que começou a estudar no pré o desenvolvimento dele foi enorme. Ele adora as atividades com os animais e importante é que ele não fica mais ocioso e já está desenvolvendo sua aprendizagem”, pontuou.

Serviços sociais

Já para a monitora de alunos Rosicleia Martins de Souza, que estava prestigiando o evento, as entregas são muito importantes, por vim ao encontro dos anseios da população, mas também os serviços ofertados, tão necessários na região.

“Vim prestigiar o evento, que foi feito com todo carinho para a nossa comunidade e também ver o que está acontecendo para aproveitar e usar os serviços que estão sendo ofertados. Esses momentos são muitos importantes para a nossa comunidade, pois todas as vezes que precisamos de algo temos que ir até Campo Grande”, disse.

Mãe do pequeno Natanael Guilherme, que estuda na escola Barão do Rio Branco, Flavia Xavier dos Santos, aproveitou para levar o menino para cortar o cabelo e fazer o Cadastro Único da Assistência Social.

“Vim aproveitar os serviços que estão sendo oferecidos. Vim mais pelo corte do cabelo e pelo Cadastro Único. Eu já havia cortado o cabelo aqui antes, e cortaram muito bem, vim aproveitar novamente”, afirmou.

Parceiros

Durante a ação estiveram presentes a Agência Municipal de habitação fazendo atendimentos de cadastro e atualização. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia disponibilizou informativos impressos e informes ao público sobre a operalizção do programa de Aquisição de Alimentos, Agricultura, Agroecologia Orgânica, Renda de PASTO, Dinâmica de Mandioca, Patrulhas Rurais Macanizadas, Ovinocultura e Psicultura.

A Secretaria Municipal de Assistência Social levou os serviços de inclusão e atualização do cadastro único. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo participou com contação dde histórias, Banda Municipal e personagem Emilia fazendo brincadeiras.

A Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social levou guardas municipais para garantir a segurança do evento e a Banda da Guarda Civil Municipal que animou a festa. A Agencia Municipal de Transporte e Trânsito esteve presente com o projeto Educação para o Trânsito: Clube do Setinha.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana promoveu a doação de mudas de árvores e orientou sobre os meios propícios para o plantio. A Fundação Municipal de Trabalho este presente com o projeto Funsat Itinerante.

A Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais levou a Escola de cabeleireiros, com uma equipe de sete profissionais. A Fundação Municipal de Esporte participou com o Festival do Futebol.

A Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação apoiou com toda a logística do evento.

Créditos Assessoria PMCG