Prefeitura faz campanha de doação de sangue entre os servidores municipais

Como parte da programação de Aniversário de Campo Grande, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Gestão, em parceria com o Hemosul, promove nesta quinta-feira (23), uma Campanha de Doação de Sangue entre os servidores municipais.

Uma unidade móvel do Hemosul está parada no estacionamento do Paço Municipal desde às 7h30 e ficará no local ate às 11h30. Na unidade, os servidores poderão doar sangue e fazer o cadastro da medula óssea.

Segundo o secretário municipal de Gestão, Agenor Matiello, o objetivo da ação é estimular os funcionários a colaborar com o Hemosul.

“Queremos estimular os servidores a fazer a doação de sangue e que seus familiares também façam. Estrategicamente, o ônibus está colocado aqui no Paço para chamar a atenção da comunidade. Entao, então todos estão convidados para virem para cá e fazer a doação de sangue para que a Hemosul possa atender melhor as necessidades da Santa Casa, do Hospital Universitário, de todas as unidades de saúde”, disse.

A auxiliar de faturamento, Leide Laura Quirino, passava pela Avenida Afonso Pena, viu o ônibus e decidiu parar para fazer a doação.

“Eu já sou doadora e vi o ônibus e resolvi parar. É muito importante fazer a doação, cada 450 ml, que o que se coleta em cada doação, pode salvar até 4 vidas”, disse, pontuando que a mãe fez muitas cirurgias e precisou de muito de sangue, e hoje se na obrigação de retribuir.

Já a administradora Samara Budib está doando pela primeira vez.

“Sempre quis doar, mas nunca fui. Como o ônibus veio até aqui hoje e facilitou aproveitei. Acho muito importante por salvar vidas. Penso que e se fosse eu precisando?”, questionou.

Quem também aproveitou para estreiar na doação foi a assistente administrativa tatiane Valdes Franco. Ela conta que também aproveitou a facilidade.

“T inha vontade, mas nunca fui. Hoje não deixei de aproveitar. Sei da importância da doação, pois não sabemos o dia de amanhã. Qualquer um de nós pode precisar. E ajudar nunca é demais”, finalizou.

Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos e ter mais de 55 kg. Homens podem doar até quatro vezes ao ano com um intervalo mínimo de dois meses. Mulheres podem doar até três vezes ao ano com um intervalo mínimo de três meses.

Quem tem doenças hematológicas, cardíacas, renais, pulmonares, hepáticas, autoimunes, diabetes,hipertireoidismo, hanseníase, tuberculose, câncer, sangramentos anormais, convulsões, ou portadores de doenças infecciosas transmissíveis não podem de doar sangue.

Quem também acabou de se vacinar não pode fazer a doação. Informação mais especifica sobre doação acesse o site do Hemosul.

Créditos Assessoria da PMCG

Comentários