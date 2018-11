Prefeitura firma acordo com TRT/MS para incluir museu no roteiro do City Tour

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, assinou na tarde desta sexta-feira (19) o acordo de Cooperação Técnica entre o TRT e a Prefeitura de Campo Grande para inclusão do Memorial da Justiça da 24ª Região no roteiro do City Tour Oficial.

Durante a cerimônia, o prefeito Marquinhos Trad destacou que a parceria da Prefeitura de Campo Grande com o TRT/MS acontece há algum tempo, ressaltando que no inicio da administração o Município contou com o apoio do órgão para aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Cultura e Turismo, no local onde são recebidos os artistas.

“Hoje não podia ser diferente e estamos assinando o acordo de cooperação técnica para inclusão do Memorial no City Tour Oficial. Com relação ao museu da história do TRT/MS, consta o trabalho daqueles que em algum momento deixaram suas famílias para dedicação dos litígios dos direitos humanos. Aqui também conta a trajetória de um passado importante do juizado e a busca da paz entre empregados e empregadores”, frisa Marquinhos.

Com a parceria, o Memorial entra no roteiro do City Tour. “De inicio, o City Tour vai funcionar da Cidade do Natal até a Morada dos Baís. Com relação à passagem e parada no TRT/MS, será aberta uma licitação do City Tour para concessão de uso adequado. Quem visitar Campo Grande passará no TRT/MS, que é um importante local, onde consta a história da Justiça do Trabalho, que enriquece nossa trajetória trabalhista”, disse a secretária Municipal de Cultura e Turismo, Nilde Brun.

O presidente do TRT/MS, João de Deus, destaca que o Memorial do TRT/MS é composto por acervos físico e virtual, com o objetivo de valorizar e preservar o passado, incentivando a consciência e o conhecimento históricos, por meio da cultura material disponível, fonte inesgotável de informações.

“Aqui, também serão expostos processos históricos, documentos textuais, trabalhos científicos, equipamentos, mobiliários, roupas, condecorações, medalhas, fotografias, desenhos e vídeos, distribuídos de acordo com o período histórico, começando no Brasil Colônia e na escravidão, até chegar aos dias atuais”, justificou o presidente do TRT/MS.

O reitor da UCDB, padre Ricardo Carlos, destacou a importância do livro TJ 24, lançado nesta tarde, que traz a cultura a ciência e o saber.

“Esta é uma literatura para os acadêmicos e a instalação do museu histórico do TRT/MS é um exemplo a ser seguido por outros estados. Com este acervo, vamos formar mais gerações, melhorar conhecimentos e a educação de uma sociedade”, disse padre Carlos.

Museu

No ambiente físico, a exposição permanente conta com artefatos de pedra polida e fragmentos de peças arqueológicas da região do Pantanal de Mato Grosso do Sul e do Sítio Arqueológico do Córrego Prosa de Campo Grande, cedidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e pelo Museu de Arqueologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (MuArq).

Os primeiros modelos de máquinas de escrever, equipamentos de protocolo de petições, bingo utilizado para sorteio dos processos para distribuição de ações trabalhistas e o computador em que foi impressa a primeira folha de pagamento de magistrados e servidores são apenas algumas peças que fazem parte do Memorial da Justiça do Trabalho de Mato Grosso do Sul.

O ambiente virtual terá diversas informações sobre a história do trabalho, o Direito do Trabalho no Brasil, o Poder Judiciário Brasileiro, a Justiça Trabalhista Brasileira, em especial a Justiça do Trabalho em Mato Grosso do Sul, além de conteúdos que retratam o trabalho no campo da Antropologia do Trabalho, o sindicalismo, o período militar e os tempos modernos.

Serviço:

O resgate histórico faz parte das ações de valorização e preservação da memória do TRT da 24ª Região que completou, em janeiro, 25 anos de instalação em Mato Grosso do Sul. A visitação será aberta ao público durante o horário de expediente do Tribunal, das 11h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Créditos Assessoria da Prefeitura de CG

