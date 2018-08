Prefeitura inaugura no sábado o 14º núcleo da escola pública de futebol

A Prefeitura de Campo Grande inaugura, neste sábado (11), o 14º Núcleo do Projeto Escola Pública de Futebol, às 14h30, no Bairro do Jockey Club, onde acontecerão treinos durante a semana para meninos e meninas de 10 a 14 anos. A ação, que faz parte da programação de 119 de campo Grande estava prevista para acontecer no sábado passado (4), mas devido à chuva, foi transferido para dia 11.

Realizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), o Projeto atende atualmente 1.200 crianças e pretende aumentar esse atendimento para 1.400 inscritos. A iniciativa conta com a parceria do Sicred e da Copagaz.

Podem participar meninos e meninas, de 10 a 14 anos. Uma das exigências para participar do projeto é apresentação do comprovante de matrícula no ensino regular. As atividades acontecerão segunda e quarta-feira, das 8h às 10h e das 15h às 17h, na praça do Jockey Club.

As inscrições estão abertas no local da atividade.

Sobre o Projeto

O projeto iniciou em abril de 2017 e já funciona no Parque Ayrton Senna, Parque Jacques da Luz, Parque Tarsila do Amaral, Parque Sóter, Praça Elias Gadia, Praça Belmar Fidalgo, Centro Olímpico Ruy Jorge da Cunha (Vila Nasser), Ginásio Guanandizão, Bairro José Abrão, campo de futebol da Sisep e campo da Pioneira, além dos distritos de Rochedinho e Anhanduí.

