Prefeitura inicia drenagem que antecede recapeamento da Consul Assaf Trad

A Prefeitura de Campo Grande deu início nas obras de drenagem no Bairro Morada do Sossego (na saída para Cuiabá), que evitarão o alagamento de um trecho da Avenida Cônsul Assaf Trad, na altura do Terminal Nova Bahia. O trânsito chega a ser interrompido nos dias de chuva por conta do risco da enxurrada arrastar os veículos.

Serão implantados 581,05 metros de tubulação e 555,64 metros de pavimentação. A infraestrutura de drenagem precede a primeira fase do recapeamento da avenida, que será feito no segundo semestre na pista bairro-centro.

Nesta etapa, o pavimento será refeito desde a rotatória do macroanel rodoviário até as proximidades do terminal General Osório.

A drenagem que está sendo executada faz parte das obras de infraestrutura do complexo Atlântico Sul, etapa-C, iniciadas em 2014. Elas foram interrompidas porque atravessam um trecho de 300 metros dentro de uma área particular.

O serviço só pode ser retomado porque só agora a Prefeitura conseguiu autorização do proprietário para implantar a tubulação, que se estenderá pela Rua Alcindo Gasparini e por 45 metros na pista suplementar esquerda (sentido centro/bairro) da Cônsul Assaf Trad.

A nova tubulação se conectará com a existente na região do Residencial Abaeté, permitindo o escoamento das águas pluviais (que hoje ficam represadas na pista da avenida) até desaguarem no Córrego Segredo.

Serão investidos R$ 338.378,93, recursos do PAC-Pavimentação, e contrapartida de R$ 100.935,78, viabilizada em parceria com o Estado. Em toda a região do Atlântico Sul etapa-C, o contrato original é de R$ 1 milhão, para execução de 2,5 quilômetros de asfalto ( 2 quilômetros estão prontos) e 1,1839 km de drenagem ( 1.258, km está já concluído).

Outras frentes de drenagem

Com a revisão dos projetos e reprogramação financeira, a Prefeitura tem retomado várias frentes de drenagem e pavimentação que estavam paradas.

Há obras em andamento no Santa Luzia; Ecoparque (região do Parque dos Poderes) e foi retomada a frente de serviço na Vila Lídia (Seminário etapa C), com drenagem e asfalto nas ruas 2 de Outubro; Teodomiro Serra e na Rua Dr. Laureano, até a Avenida Heráclito Figueiredo.

No Carandá Bosque, (como parte do Complexo Mata do Jacinto etapa E) serão implantados 600 metros de drenagem para acabar com os alagamentos na região da Praça da Paz. A tubulação sairá da Rua Vitório Zeolla, descerá pela Rua Fortuna e passará sob a praça, para se conectar com a tubulação existente na Rua Pedro Martins.

Já está quase concluída a travessia do tubo armco de 3 metros de diâmetro sob a Avenida Mato Grosso, onde numa área de 600 metros, ao lado do Novotel, será feito um piscinão com capacidade para reter 22 milhões de litros de água. Também está em andamento as obras de drenagem e controle de enchentes na Vila Cidade Morena, projeto de R$ 2,7 milhões, com recursos do PAC Lagoa.

Créditos Assessoria da PMCG

