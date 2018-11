Prefeitura inicia manutenção em academias ao ar livre

A Prefeitura de Campo Grande realizou, na segunda-feira (19), obras de manutenção e revitalização da Academia ao Ar Livre do Parque Ecológico do Sóter, no bairro Mata do Jacinto. A responsabilidade ficou a cargo da equipe da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) e faz parte da manutenção de 21 academias na Capital. Nesta terça-feira (20) serviço será no Parque Tarsila do Amaral, região do Nova Lima.

Em todas as Academias serão feitas as substituições dos aparelhos que não estiverem em condições de uso ou de manutenção, e os demais equipamentos receberão higienização, lubrificação e retoques na pintura. As academias ao ar livre visam a melhoraria da condição física, qualidade de vida e saúde da população.

O diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, destaca o comprometimento da administração com os campo-grandenses. “Hoje entregamos à comunidade a academia revitalizada e totalmente pronta para a prática segura de atividades físicas pelos moradores do Parque Sóter e entorno, e assim serão os outros 20 locais de manutenção, além desses espaços a Prefeitura já reformou as piscinas do parque Tarsila do Amaral, a Praça Belmar Fidalgo, o Centro Municipal de Treinamento Esportivo (Cemte), entregou a nova sede do CEFAT, retomou as obras na pista de atletismo do Parque Ayrton Senna e está em processo de licitação para a reforma do Ginásio Guanandizão, tudo para proporcionar um ambiente agradável e seguro aos praticantes de esporte e lazer da Capital”, disse Terra.

Kleber Carvalho Bezerra, que frequenta o Parque há muitos anos elogia a iniciativa. “É fundamental ter um lugar desses para lazer e esporte, não são todas as pessoas que tem condições de pagar uma academia, e esse serviço que a Prefeitura proporciona é de grande importância para toda a comunidade”, avaliou.

Programação de reforma

As próximas academias a serem reformadas serão as do Parque Tarsila do Amaral, Parque Jacques da Luz, Parque Ayrton Sena, Centro Olímpico da vila Nasser, Belmar Fidalgo, Guanandizão, Praça Elias Gadia, Praça do José Abrão, Zé Pereira, Coophafé, Caiçara, Orla Morena, Coophavila 2, Coophasul, Praça da Cohab, Praça Estrela do Sul, Lagoa Itatiaia, Praça do Flamboyant, Praça do Maria APª Pedrossiam, Praça do Jardim Carioca.

Enquanto aguarda a secagem, a Academia ao Ar Livre do Parque do Sóter não poderá ser utilizada, retornando a utilização normal nesta terça-feira (20).

Foto: Prefeitura Municipal de CG

