Prefeitura inicia recapeamento de 4,8 km da Avenida Tamandaré

A Prefeitura de Campo Grande iniciou o recapeamento de um trecho de 4,6 quilômetros da Avenida Tamandaré, que terá o pavimento refeito entre a Avenida Júlio de Castilho e Rua Teodoro Roosevelt. A obra complementa o recapeamento executado na Tamandaré até a UCDB, dentro do Complexo Jardim Seminário.

Logo de manhã, a empreiteira responsável começou a retirada do asfalto antigo (o chamado reperfilamento e fresagem). O recapeamento começou a partir da rotatória com a Euler de Azevedo, sempre em meia pista, deixando livre o trânsito na outra metade da via.

Esta é a segunda frente de recapeamento que a Prefeitura inicia nesta região, onde serão executados 10,9 km, abrangendo além da Tamandaré, 3,7 km da Rua Fernando Noronha (onde o serviço foi feito há duas semanas) e mais dois 2,6 km, trechos da Avenida Euler Azevedo.

Na Euler será refeito o asfalto da pista bairro/centro, da Presidente Vargas até a rotatória da Tamandaré, e o trecho até a rotatória com a Avenida Ernesto Geisel. Estão sendo investidos R$ 5,4 milhões, recursos do PAC Pavimentação do Complexo Altos do São Francisco.

Nos últimos 19 meses, a Prefeitura executou mais de 35 quilômetros de recapeamento, com recursos do PAC Mobilidade Urbana (corredor Guia Lopes/Brilhante) e do PAC Pavimentação, abrangendo as Avenidas Mato Grosso; Hiroshima; Desembargador Leão Neto do Carmo; Ruas Antônio Maria Coelho, dentre outras, na área do Complexo Mata do Jacinto Etapa D.

