Prefeitura investirá 1,2 milhão em revitalização do parque Ayrton Senna

A Prefeitura de Campo Grande vai investir R$ 1.187 milhões na revitalização do Parque Ayrton Senna. A assinatura da autorização de abertura do processo licitatório, que garante a revitalização do complexo esportivo aconteceu na tarde deste sábado (11). Diversas atividades marcaram a solenidade que também contou com a alegria do Projeto Brincalhão e entregou de kits aos participantes da oficina de ballet.

A reforma do Parque Ayrton Senna será dividida em duas fases, iniciando pela revitalização das piscinas que estão interditadas desde 2014. Além da acessibilidade, a reforma prevê a recomposição de telhas, adequação de camarim para utilização de oficinas, reforma dos banheiros, substituição de piso cerâmico, reforma das portas de ferro, instalação de telhas anti pássaros, pintura do complexo e das quadras, manutenção da parte elétrica e hidráulica, manutenção das bombas, troca dos filtros, reparos de trincas, impermeabilização, troca dos azulejos e revestimento das piscinas .

“Nós recebemos uma gestão com os 9 parques fechados, desses 4 com piscinas e todas estavam quebradas, vazias e sem vida. Nós já conseguimos devolver as do Parque Tarsila do Amaral e do Cemte, onde crianças e adultos podem praticar hidroginástica e natação e lançamos hoje a reconstrução da piscina do Ayrton Senna”, destacou o prefeito Marquinhos Trad.

Com o lançamento dos projetos no Parque Ayrton Senna, o diretor presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra destacou a importância de cumprir promessas com a comunidade.

“O parque foi inaugurado há 16 anos. Eu tive a honra de fazer parte daquele momento e o destino me deu a oportunidade de estar aqui hoje assinando o termo que autoriza a reforma de todo esse espaço. Dessas piscinas que já fizeram a alegria de muitas pessoas. Foi a primeira piscina pública de Mato Grosso do Sul e está parada há 5 anos. Além disso, estamos lançando o projeto Brincalhão que tem uma Kombi , que estava sucateada e nós fizemos a reforma dela e irá oferecer duas vezes por semana atividades recreativas, de lazer e brincadeiras em Ceinfs e bairros da Capital. Cumprindo outro compromisso, entregamos uniformes a todas as crianças porque quando lançamos a oficina de ballet as crianças não tinham uniformes”, disse.

Presidente da Associação de Moradores do bairros Aero Rancho e Membros do Grupo Gestor do Parque, Joilson Naban, comemorou a assinatura.

“Estamos muito felizes com a retoma das obras no parque, porque entrou prefeito e saiu e ninguém teve coragem para fazer isso. Estamos muito agradecidos pela iniciativa, pelo trabalho, não somente nas obras, mas no esporte, na iluminação, nos serviços de saúde e educação”.

Quem frequenta o parque diariamente só tem elogios, como Luane Emanuela Carvalho Nascimento, 9 anos, que faz oficina de ballet.

“Eu sempre gostei de ballet. Acho lindo e comecei no parque em abril deste ano. Melhorou minha postura”, disse a jovem que estava acompanhada da mãe que estava empolgada com a apresentação da filha.

“Ela sempre quis fazer ballet e eu vi que ela tinha jeito e incentivei. E em pouco tempo já estão se apresentando. Isso é maravilhoso. Ela faz ballet e eu faço zumba”, disse Luana Carvalho Santos, recreadora.

Zelina Abreu de Campos Donate, 45 anos, esteticista, também estava animada com as ações deste sábado.

Eu frequento o parque desde quando inaugurou e até já nadei aqui. Hoje eu faço academia, pilates e zumba. E quando reformar vou fazer as oficinas aquáticas também”, comentou.

