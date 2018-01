Prefeitura lança central do carnaval para orientar escolas de samba e blocos

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), lança neste ano a Central do Carnaval. A iniciativa partiu dos próprios organizadores, com o intuito de tirar as dúvidas dos integrantes dos blocos independentes e escolas de samba em relação à documentação exigida pelo Corpo de Bombeiros, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Vara da Infância, Comando da Polícia Metropolitana, entre outros.

A Central também tem por objetivo garantir a organização e segurança da festa, atendendo a expectativa dos organizadores dos desfiles de escolas e blocos carnavalescos e da população.

“Desde abril estamos nos reunindo constantemente para que o Carnaval 2018 seja um sucesso. Encontros como o de hoje são uma forma de decidirmos as ações em conjunto e promover uma festa que atenda a população e todos os organizadores do Carnaval. Essa Central do Carnaval auxiliará aos integrantes dos blocos a organizarem a documentação necessária exigida pelas entidades envolvidas”, ressaltou a Secretária de Cultura e Turismo, Nilde Brun.

Renato Zanon é organizador do Bloco de Carnaval Independente Tropicanapa, que terá sua 2ª edição neste ano, com estrutura para atender até duas mil pessoas. Ele entende que a central será de muita importância para os eventos. “A Central do Carnaval vai nos ajudar muito a sanar todas as dúvidas em relação à documentação necessária para a realização do carnaval de rua”, analisou.

Além de organizadores dos blocos independentes, também participaram da reunião: integrantes da Secretaria de Assistência Social (SAS), Comcex, Conselho Tutelar, Vara da Infância, Governo do Estado e Comando da Policia Metropolitana.

A Central do Carnaval estará à disposição dos organizadores de blocos e escolas nos dias 25 e 26 de Janeiro, das 8h30 às 11h30, na sede da Secretaria de Cultura e Turismo, localizada na Rua Usi Tomi, 567 Carandá Bosque

CRÉDITO: Assessoria da PMCG

Comentários