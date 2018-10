Prefeitura lança licitação para recapeamento e instalação de corredor de ônibus na Rua Bahia

Já está em andamento a licitação para contratar a empresa que vai recapear e implantar o primeiro trecho do corredor norte do transporte coletivo na Rua Bahia. A obra está prevista no projeto de mobilidade urbana de Campo Grande, que conta com recursos de um financiamento contratado junto à Caixa Econômica Federal em 2012.

O recapeamento está orçado em R$ 4.914,687,61 e as empresas participantes da concorrência poderão apresentar propostas até o dia 21 de novembro. Está prevista a execução de 1 ,2 km de microdrenagem e recapeamento de 1,75 km, trecho entre as avenidas Afonso Pena e Coronel Antonino

Quando estiver concluído, o corredor norte se estenderá até o Terminal Nova Bahia, passando pelo Terminal General Osório, servindo de interligação com os demais terminais do transporte coletivo da cidade.

O corredor está planejado para uma extensão de 22,7 km , abrangendo além da Bahia, as avenidas Coronel Antonino, Cônsul Assaf Trad e Mato Grosso e as ruas Alegre e 25 de Dezembro. Todas estas vias receberão obras de drenagem e recapeamento.

Do projeto de mobilidade urbana, já está em fase de conclusão o primeiro braço do corredor sudoeste, uma extensão de 3,2 km, abrangendo a Guia Lopes (0,57 km) e a Rua Brilhante (2,75 km). A obra, sob responsabilidade do Exercito, está 80% concluída.

A segunda frente serviço do corredor sudoeste que será iniciada é a Avenida Bandeirantes. O processo de licitação está na fase final. A obra tem um preço de referência de R$ 8.762.915,67, valor que deve cair em função da disputa no certame. Está programada a implantação de 2,5 quilômetros de drenagem e o recapeamento de quase quatro quilômetros de via, exatos 3.890 km, entre o Terminal Bandeirantes e a Avenida Afonso Pena.

Novas frentes

Segundo o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, o projeto de mobilidade urbana também tem recursos assegurados com o financiamento da Caixa Econômica, para recapeamento e implantação de corredores exclusivos de ônibus na Avenida Calógeras (2,75 km entre as avenidas Mato Grosso e Eduardo Elias Zahran); na Marechal de Deodoro (aproximadamente 5 km, considerando as duas pistas entre os terminais Bandeirantes e Aero Rancho).

Do corredor sul, serão licitados no início de 2019 o recapeamento das avenidas Gury Marques e Costa Silva, além de algumas ruas transversais, entre os terminais Guaicurus e Morenão, somando uma extensão 7,6 km, computando todas as pistas.

